SpaceX запустила ракету Falcon 9 с военным спутником (видео)

03:46, 01 февраля 2018 Наука и IT 41

По словам чиновника, на юге России саранчой заражено около миллиона гектаров земли. Волгоград, где 18 июня играет Англия и Тунисе, является одним из пострадавших районов.

Американская компания SpaceX произвела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником GovSat-1, который будет использоваться для защищенной связи между военными. Видео запуска размещено на YouTube-канале SpaceX. Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал и вывела спутник на орбиту через 32 минуты после запуска.

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