SpaceX запустила ракету Falcon 9 с военным спутником (видео)

03:46, 01 февраля 2018
Наука и IT
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Видео запуска размещено на YouTube-канале SpaceX. Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал и вывела спутник на орбиту через 32 минуты после запуска.

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Теги: #запуск Falcon 9