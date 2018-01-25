SpaceX заявила об успешном испытании ракеты Falcon Heavy (видео)

06:09, 25 января 2018
Наука и IT
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Falcon Heavy стала еще на шаг ближе к тестовому полету.

Ракета-носитель Falcon Heavy на старте / скриншот

В компании SpaceX заявили об успешном огневом испытании ракеты-носителя Falcon Heavy.

Об этом говорится в твиттере компании.

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«Первое статическое огневое испытание Falcon Heavy завершено, мы еще на шаг ближе к тестовому полету», — говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее SpaceX не смогла осуществить тесты двигателей ракеты-носителя Falcon Heavy из-за прекращения работы правительства США.

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Теги: #Falcon Heavy#SpaceX запуск ракеты