SpaceX заявила об успешном испытании ракеты Falcon Heavy (видео)
06:09, 25 января 2018Наука и IT
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Falcon Heavy стала еще на шаг ближе к тестовому полету.
Ракета-носитель Falcon Heavy на старте / скриншот
В компании SpaceX заявили об успешном огневом испытании ракеты-носителя Falcon Heavy.
Об этом говорится в твиттере компании.
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«Первое статическое огневое испытание Falcon Heavy завершено, мы еще на шаг ближе к тестовому полету», — говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ранее SpaceX не смогла осуществить тесты двигателей ракеты-носителя Falcon Heavy из-за прекращения работы правительства США.
First static fire test of Falcon Heavy complete—one step closer to first test flight! pic.twitter.com/EZF4JOT8e4— SpaceX (@SpaceX) January 24, 2018
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