Китай разработает самолет-амфибию размером с аэробус

Госсовет КНР утвердил проект самолета-амфибии "Цзяолун-600" ("Водяной дракон"), официально начата его разработка.

По словам заместителя гендиректора Китайской компания универсальных самолетов, которая 6 дней назад завершила регистрацию, "Цзяолун-600" представляет собой турбовинтовой самолет с 4 двигателями, предназначенный для ведения комплексных спасательных работ. По размеру он напоминает лайнер А320, его взлетная масса - 60 тонн. По итогам рыночного обследования, в ближайшие 15 лет внутренний спрос на такого типа самолет превысит 60 единиц.

Предполагается, что срок исследований и разработки составит 4 года, серийное производство потребует как минимум 5 лет.

Кроме "Цзяолун-600", указанная компания также планирует создать легкий универсальный самолет "Хайоу-300" ("Чайка"), турбовинтовой универсальный Y12F, турбовинтовой самолет на 9-15 мест Y15-2000 и бизнес-самолет на 4-6 мест.

Синьхуа