Астрономы опубликовали самые качественные снимки Большого красного пятна Юпитера (фото)

Космическая станция Juno (Jupiter Polar Orbiter) сделала самые качественные на сегодняшний день снимки Большого красного пятна Юпитера. Отредактированные фотографии доступны на сайте Юго-западного исследовательского института (США).

Снимки сделаны 10 июля 2017 года во время пролета над Юпитером. Расстояние между газовым гигантом и станцией варьировалось от примерно десяти до четырнадцати тысяч километров.

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Большое красное пятно, самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе, имеет размеры около 40 тысяч километров в длину и 13 тысяч километров в ширину, что больше любых линейных размеров Земли. Наблюдением явления ученые занимаются в течение последних 300 лет.

В задачи миссии Juno входит исследование облаков и полярных сияний Юпитера. При помощи одноименной станции ученые надеются узнать больше о происхождении планеты, строении и физических свойствах ее атмосферы и магнитосферы. Миссия Juno должна завершиться в феврале 2018 года затоплением станции в атмосфере газового гиганта.