Неспокойный ноябрь: Землю накрыла длительная магнитная буря

Метеорологи прогнозируют в ноябре магнитные бури, которые начнутся 7 ноября и продлятся до 11 ноября без перерыва. Ожидается, что неспокойным будет также 15 ноября, передает ZN.UA.

Так, 7 и 8 ноября ожидаются слабые магнитные бури, 9 и 10 ноября сила геомагнитных возмущений возрастет, ожидаются средние бури, а 11 ноября снова ожидается слабая магнитная буря. 15 ноября ожидаются магнитосферные возбуждения.

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По словам ученых, магнитные бури могут стать причиной резкой смены настроения, ухудшения общего самочувствия и обострения хронических заболеваний. Особенно страдают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Возможными реакциями организма человека на магнитные бури являются: головные боли, нарушение сна, упадок сил, скачки давления.

Как сообщал УНИАН, сильнейший за последние 12 лет всплеск солнечной активности прошел 6-8 сентября: на поверхности небесного светила произошло несколько вспышек чрезвычайной яркости, в сторону Земли было испущено корональное вещество.