Под Запорожьем обнаружили останки мамонта (видео)

В городе Бердянск Запорожской области обнаружили останки бивня мамонта под фундаментом детского сада. Соответствующий сюжет журналистов "5 канала" опубликован на YouTube.

На останки мамонта наткнулись строители, которые делали ремонт дошкольного учреждения. По словам историков, находке более 2 миллионов лет. Однако окончательный вывод остается за палеонтологами.

Отмечается, что здание, в котором находится детский сад, было построено еще в XIX веке. В то время часто использовали глину со склонов берегов Азовского моря, где иногда и находят останки мамонтов.

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На данный момент находка находится на реставрации в краеведческом музее, затем она будет выставлена в одном из залов учреждения.