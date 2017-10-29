Десятки ученых обратились к NASA с предложением отправить вторую миссию к Плутону
16:33, 29 октября 2017Наука и IT
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Одним из инициаторов обращения был Келси Сингер, который принимал участие в подготовке первой миссии к Плутону - New Horizons.
Снимок Плутона, сделанное во время первой миссии / NASA
Почти три десятка ученых подписали письмо с предложением к NASA организовать вторую миссию к Плутону или в другой район пояса Койпера, сообщает портал Space.com.
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Одним из инициаторов обращения был Келси Сингер, который принимал участие в подготовке первой миссии к Плутону - New Horizons.
«Нам нужно, чтобы сообщество осознало, что люди заинтересованы. Нам нужно, чтобы сообщество осознало, что есть важные, неудовлетворенные цели», — сказал Сингер.
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