Десятки ученых обратились к NASA с предложением отправить вторую миссию к Плутону

Почти три десятка ученых подписали письмо с предложением к NASA организовать вторую миссию к Плутону или в другой район пояса Койпера, сообщает портал Space.com.

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Одним из инициаторов обращения был Келси Сингер, который принимал участие в подготовке первой миссии к Плутону - New Horizons.

«Нам нужно, чтобы сообщество осознало, что люди заинтересованы. Нам нужно, чтобы сообщество осознало, что есть важные, неудовлетворенные цели», — сказал Сингер.