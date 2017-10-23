Исследование: от внедрения искусственного интеллекта пострадают маленькие города

Автоматизация и внедрение систем искусственного интеллекта по-разному влияют на маленькие и большие города, сообщают исследователи из медиалаборатории Массачусетского технологического института. В крупных городах люди чаще заняты умственным трудом и аналитикой, и вероятность того, что их заменят машины, намного меньше, чем в небольших городах. Это может негативно сказаться на развитии малых городов, говорится в статье, доступной на ArXiv.org, передает N+1.

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Города являются экономическими и технологическими центрами, и сегодня в них проживает более половины населения Земли. Одним из определяющих факторов урбанизации считается миграция, которая во многом обусловлена наличием рабочих мест. В связи с этим исследователи анализируют, как внедрение новых технологий и автоматизация производства влияет на занятость в городах. Подобные прогнозы помогают властям корректировать общественную политику и планы по развитию городов.

Авторы новой работы определили, какие профессии наиболее распространены в больших и маленьких городах США. Они изучили статистику за 2014 год, собранную Бюро статистики труда. Данные показали, что в крупных городах (население более 100 тысяч человек) непропорционально большая часть населения занимается умственным трудом. Это финансовые аналитики, разработчики компьютерного ПО, адвокаты, рекламные менеджеры. В маленьких городах, наоборот, больше людей заняты рутинной деятельностью — например, работают кассирами или обслуживающим персоналом в общепите. Именно они, по мнению ученых, сильнее подвержены «технологическому замещению».

В итоге, отмечают авторы, большие и маленькие города по-разному испытают на себе влияние автоматизации процессов и внедрения «умных» систем. Меньше всего будут меняться прогрессивные населенные пункты, такие как Сан-Хосе, условная столица Кремниевой долины, или Вашингтон. В зону риска попали города, выживающие за счет сельского хозяйства и туризма — по мнению ученых, их развитие продолжит тормозиться. Со временем их может постигнуть участь Детройта, который перенес значительный экономический и демографический упадок из-за деиндустриализации. Численность населения в городе сократилась с 1,85 миллионов жителей в 1950 году до 680 тысяч в 2014 году.

Как сообщал УНИАН, искусственный интеллект научился распознавать лица в толпе и на массовых акциях.