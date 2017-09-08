Facebook тестирует сервис для встреч, похожий на Tinder

Facebook запустила тестирование нового сервиса для организации встреч, который по интерфейсу напоминает предложение для знакомств Tinder. На новую функцию обратило внимание издание Motherboard, передает Медуза.

Приложение Facebook для телефона присылает уведомление о том, что вы могли бы встретиться с кем-то из ваших друзей. При переходе по нему появляется фотография одного из друзей с вопросом «Хотите назначить встречу на этой неделе?».

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Если оба друга ответят «Да», то приложение предложит организовать встречу. Если «Да» ответит только один из них, то другой об этом не узнает.

В Facebook изданию рассказали, что решили организовать «небольшое тестирование» сервиса для назначения встреч с друзьями. Пока сервис тестируют только в Торонто и Новой Зеландии.

Tinder — сервис для назначения свиданий с незнакомыми людьми, которые находятся поблизости (используется аккаунт Facebook). Он также предлагает выбрать или пропустить предложенный контакт смахиванием соответственно вправо или влево.