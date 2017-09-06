В Украине появилась новая соцсеть
20:16, 06 сентября 2017Наука и IT
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Woolik - это удобная украинская социальная сеть, уверяют разработчики.
Украинский стал основным языком проекта / Скриншот
В Украине появилась новая социальная сеть Woolik. Об этом сообщили разработчики проекта.
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"Миссия Woolik - создать в Украине современную, эстетически приятную, быструю и удобную соцсеть для эффективной коммуникации между людьми по всему миру", - говорится в сообщении.
Отмечается, что над созданием соцсети работали разработчики из разных стран.
Как сообщал УНИАН, украинская соцсеть Ukrainians, которая была призвана стать альтернативой запрещенному ВКонтакте, прекращает свое существование.
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