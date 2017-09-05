Украинская альтернатива "ВКонтакте" прекращает свое существование

Украинская соцсеть Ukrainians, которая была призвана стать альтернативой запрещенному «ВКонтакте» прекращает свое существование. Об этом в Facebook сообщила одна из соучредителей проекта Александра Струмчинская.

Она отметила, что руководство компании разработчиков отказалось не только от самостоятельной разработки, но и от возможности ее передачи любой другой стороне».

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«Мне очень жаль, и я откровенно прошу прощения и спасибо всем пользователям, которые вместе со мной искренне верили в реализацию и успех этого проекта», - написала Струмчинская.

Как сообщал УНИАН ранее, в начале лета в Украине создали новую соцсеть - Ukrainians, учредители которого обещали лучшую, чем в ВКонтакте, безопасность данных пользователей. Тогда сооснователь проекта Александра Струмчинская заявила, что от «ВКонтакте» украинская соцсеть будет отличаться тем, что обеспечит безопасность данных.

"А что касается Facebook, мы дадим людям контент, который они хотят больше всего - музыку. Мы не будем использовать пиратский контент. Поэтому работаем над тем, чтобы интегрировать некоторые музыкальные сервисы в нашу платформу", - отмечала Струмчинская.