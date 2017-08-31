Жертвы ошибки в Instagram: хакеры получили доступ к информации известных пользователей соцсети

Хакеры получили доступ к информации на страницах известных пользователей сервиса Instagram. Об этом заявили в компании, сообщает Variety.

В частности, хакеры получили доступ к адресам электронной почты и контактам пользователей. Как пояснили в Instagram, сбой произошел в программном интерфейсе приложения. Ошибку оперативно устранили.

Читайте также"Новая порция": хакеры показали интимные снимки звезды "50 оттенков серого" (фото)

Какие именно знаменитости пострадали от атаки, не указано. Однако владельцев аккаунтов оповестили о краже.

На прошлой неделе в работе Facebook и Instagram произошел сбой. Одни пользователи не могли загрузить страницы Facebook и Instagram, у других после ввода логина и пароля появлялось сообщение об ошибке.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее хакеры выложили в сеть интимные снимки Майли Сайрус и Кристен Стюарт.