"Голые Майли Сайрус, Кристен Стюарт и Ко": хакеры выложили в сеть интимные снимки звезд (фото)

Хакеры похитили и опубликовали в сети интимные фотографии знаменитостей. На этот раз жертвами стали актриса Кристен Стюарт, певица Майли Сайрус, а также модель Стелла Максвелл.

Также в общий доступ попали снимки обнаженного легендарного гольфиста Тайгера Вудса и его бывшей девушки и горнолыжницы Линдси Вонн, пишет TMZ.

По данным издания, Вудс уже поручил своему адвокату связаться с сайтом, на котором были размещены снимки, и потребовать их удаления. В противном случае спортсмен грозит подать в суд.

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Как отреагировали на массовый слив Сайрус, Стюарт и Максвелл еще не известно.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее хакеры выложили в сеть интимные фото голливудской актрисы Энн Хэтэуэй, известной многим по роли в фильме "Дьявол носит Prada".