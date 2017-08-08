Сотрудники Microsoft придумали способ вычислять покупателей секс-рабов

Сотрудники Microsoft разработали чат-бота, который может вычислять потенциальных клиентов площадок по продаже секс-услуг. Чат-бота разработчики скрыли под поддельными секс-объявлениями, а также обучили его вести разговор, передает Wired.

Сотрудники Microsoft создали бота по благотворительной инициативе под названием Project Intercept в сотрудничестве с некоммерческими организациями, которые надеются, что это может снизить спрос на секс-работников, и стимулы для преступников принуждать людей к секс-торговле.

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Эта технология не является продуктом самой Microsoft. В 2016 году Национальная горячая линия по торговле людьми получила более 5000 сообщений о торговле людьми, но большинство случаев, как считается, не разглашаются.

Напомним, ранее ученые заявили, что людям через 20-30 лет не будет нужен секс для размножения.