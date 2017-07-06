Людям через 20-30 лет не будет нужен секс для размножения – ученые

В будущем людям не будет нужен секс для размножения.

Как пишет издание Quartz, профессор Стэнфордского университета Ханк Грили утверждает, что люди через 20-30 лет перестанут заниматься сексом для размножения.

По его словам, благодаря технологии стволовых клеток, которые станут доступными в будущем, родители с помощью специалистов смогут получать яйцеклетки и сперматозоиды из своей кожи.

По мнению ученого, создание эмбрионов с ДНК может предупредить развитие у будущего ребенка генетических заболеваний.

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Будущие родители, как считает исследователь, начнут отслеживать эти эмбрионы с генетическими заболеваниями, и отсеивать болезненные гены. Так, они смогут предупреждать склонности к болезни Альцгеймера, выбирать цвет волос и глаз и иметь влияние на более сложные черты, такие как интеллект.

При этом Грили отверг антиестественность такой практики. "Это не дизайнерские дети или супердети", - сказал он. – Это выбор эмбрионов. Вы берете двух людей, все, что вы можете получить в ребенке, это то, что есть у этих двух людей».

Сейчас существуют опасения, что такой способ редактирования ДНК может быть использован для создания идеальных эмбрионов. Но Грили называет это маловероятным. Он утверждает, что процесс выбора эмбриона просто будет начинаться как лечение бесплодия. "Люди, особенно там, где я живу – в Силиконовой долине, – хотят делать это, чтобы получить идеальную яйцеклетку", - добавил он.

Грили признает вероятность возникновения этических проблем, но не предусматривает никакой преграды для прекращения развития этой практики.