В Конгрессе США подали запрос на документы о "Лаборатории Касперского"

Комитет Палаты представителей конгресса США по науке, космосу и технологиям подал запрос в 22 государственых ведомства страны на документы, связанные с "Лабораторией Касперского". Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

В своих письмах они просят ведомства предоставить все данные по компании, начиная с января 2013 года. В частности, письма были направлены в Министерство торговли США, Департамент внутренней безопасности, NASA и Агентство по охране окружающей среды.

Читайте такжеГосструктурам США ограничили использование российского софта "Лаборатории Касперского" - СМИ

Конгрессмены запросили информацию обо всех контактах, начинающихся с этого периода, а также названия подрядчиков и субподрядчиков компании. По мнению представителей комитета, продукты "Лаборатории Касперского" могли использоваться для осуществления "гнусных действий против Соединенных Штатов".

"Комитет обеспокоен тем, что "Лаборатория Касперского" подвержена манипуляциям со стороны российского правительства и что ее продукты могут использоваться в качестве инструмента для шпионажа, саботажа или других гнусных действий против Соединенных Штатов", - написал в одном из писем председатель Республиканской партии США Ламар Смит. Комитет попросил ведомства дать ответ до 11 августа.