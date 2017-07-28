На МКС отправляется корабль с космонавтами из США, России и Италии (фото, трансляция)

Ракета-носитель с пилотируемым кораблем "Союз МС-05" будет запущена в 18:41 по Киеву с космодрома "Байконур". На борту корабля находится экипаж в составе российского космонавта Сергея Рязанского, американского астронавта Рэндольфа Брезника и итальянского астронавта Паоло Несполи, сообщает "Роскосмос".

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Трансляция ведется на YouTube-канале NASA. Прибытие корабля на МКС планируется в 1:00 по Киеву 29 июля.

Ожидается, что экипаж проведет на станции 139 суток. На Землю космонавты вернутся в декабре.

Для Рязанского и Брезника это второй полет к станции, для Несполи - уже третий. На МКС прибытия новой экспедиции ожидают космонавт "Роскосмоса" Федор Юрчихин и астронавты NASA Пегги Уитсон и Джек Фишер.

Как сообщал УНИАН, недавно на МКС появился робот-фотограф.