Американские астронавты повредили платформу МКС

Неудачно завершился выход в открытый космос астронавтов шаттла «Дискавери», пристыкованного к МКС. Была повреждена внешняя платформа станции, на которой размещается оборудование, сообщает НАСА.

Пытаясь прикрепить платформу к корпусу станции, астронавты Джозеф Акаба и Стивен Свансон, случайно поставили крепежную деталь вверх ногами, передают западные информагентства со ссылкой на американский Центр управления полетами. Когда стало ясно, что работа пошла не так, платформу, застывшую в промежуточном положении, на время привязали тросами. Но срок их службы не превышает трех месяцев, так что теперь специалисты НАСА ищут способ исправить возникшую неисправность. Не исключено, что починить платформу для размещения оборудования члены экипажа «Дискавери» попробуют во время следующего выхода в космос – уже третьего в рамках текущей миссии шаттла.

Эхо Москвы