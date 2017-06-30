В мире сегодня отмечают день астероида

Мир сегодня впервые отмечает день астероида. Об этом сообщает пресс-центр ООН.

В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 30 июня Международным днем астероида, «который будет отмечаться ежегодно на международном уровне в годовщину Тунгусского феномена над Сибирью, Российская Федерация, произошедшего 30 июня 1908 года, в целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами».

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Отмечается, что Международный день астероида призван повысить уровень осведомленности общественности об опасности столкновения с небесным телом и информировать население о мерах по поддержанию связи в критической ситуации, которые должны приниматься на глобальном уровне в случае возникновения реальной угрозы столкновения с объектами, сближающимися с Землей.

Генеральная Ассамблея приняла свое решение об учреждении Дня по предложению Ассоциации исследователей космоса, которое было поддержано Комитетом по использованию космического пространства в мирных целях.