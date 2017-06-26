Хакерская группировка Anonymous заявила, что у NASA есть доказательства существования инопланетян

Хакерская группа Anonymous опубликовала заявление, в котором говорится, что аэрокосмическое управление NASA может готовиться к обнародованию фактов существования внеземной жизни.

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Об этом со ссылкой на апрельскую речь профессора Томаса Зурбачена в Комитете США по науке, космосу и технологиям пишет сайт научных новостей ScienceAlert.

"Принимая во внимание все различные виды деятельности и миссии, которые ищут доказательства наличия внеземной жизни, мы находимся на пороге одного из самых беспрецедентных открытий в истории", - сказал профессор.

Хакеры говорят, что в ходе доклада ученый заявил, что "нужно раскрыть информацию об инопланетянах, так как это неизбежно".

"Экстраординарные заявления требуют экстраординарных доказательств", а хакеры не предоставляет никаких новых доказательств в своем заявлении. Их выступление может быть связано только с сообщением NASA об открытии еще 219 планет за пределами Солнечной системы, 10 из которых похожи на Землю и могут обладать условиями для зарождения жизни", - отмечает редакция сайта.