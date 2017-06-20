В Skype прокомментировали сбой в работе сервиса

Сервис для общения Skype пытается решить проблему массового сбоя, на который жалуются пользователи. Об этом говорится в официальном сообщении компании, как сообщает ТСН.

"Привет, мы знаем об инциденте, когда пользователи теряют связь с программой, и, возможно, не могут отправлять и получать сообщения. Некоторым пользователям не удается увидеть черную строку, которая указывает на то, что групповой звонок продолжается, и задержка с добавлением пользователей в список приятелей длится дольше", - указано в тексте сообщения.

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Сбой произошел вечером 19 июня и до сих пор продолжается.

"Мы знаем, что пользователи до сих пор сталкиваются с проблемами - мы решаем это!", - добавили в Skype.

Пользователи социальных сетей из Украины, Беларуси, РФ, стран Евросоюза и США жаловались, что их "выбросило" из программы, и они не могут войти в нее. Другие жаловались на то, что отправляют сообщения, но собеседники их не видят.