Пользователи соцсетей сообщают о сбое в работе Skype

Вечером, 19 июня, произошел сбой в работе сервиса для общения Skype. Об этом пишут пользователи социальных сетей из Украины, стран Евросоюза и США, передает ТСН.

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Пользователи жалуются на то, что их "выбросило" из программы, и они не могут войти в нее. Другие говорят о том, что отправляют сообщения, но их собеседники не видят.

В то же время официального заявления от Skype сбое в работе пока не было.