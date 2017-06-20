Пользователи соцсетей сообщают о сбое в работе Skype
01:13, 20 июня 2017Наука и IT
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В то же время официального заявления от Skype о сбое пока не было.
Иллюстрация / REUTERS
Вечером, 19 июня, произошел сбой в работе сервиса для общения Skype. Об этом пишут пользователи социальных сетей из Украины, стран Евросоюза и США, передает ТСН.
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Пользователи жалуются на то, что их "выбросило" из программы, и они не могут войти в нее. Другие говорят о том, что отправляют сообщения, но их собеседники не видят.
В то же время официального заявления от Skype сбое в работе пока не было.
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