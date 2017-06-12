СНБО заявляет, что российские спецслужбы от его имени рассылают письма

Совет национальной безопасности и обороны Украины заявляет, что российские спецслужбы от его имени рассылают письма. Об этом сообщается на сайте СНБО.

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"В последнее время участились провокации российских спецслужб в информационной сфере. Так, якобы от пресс-службы СНБО Украины редакциям СМИ было разослано сообщение бессмысленного содержания с IP-адреса, зарегистрированного в России", - говорится в сообщении.

В связи с этим пресс-служба СНБО обратилась к журналистам с просьбой быть внимательными к контенту сообщений и отправителей.