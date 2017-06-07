США подозревают российских хакеров во взломе агентства в Катаре

Американское следствие считает, что российские хакеры взломали государственное информационное агентство Катара и опубликовали поддельное новостное сообщение, которое поспособствовало кризису среди ближайших союзников США в районе Персидского залива. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

Сообщается, что ФБР недавно направило в Доху следственную группу для оказания помощи правительству Катара в расследовании предполагаемого инцидента с участием хакеров.

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«Данные, собранные службами безопасности США, указывают на то, что российские хакеры причастны к атаке, о которой впервые сообщило правительство Катара две недели назад», — сообщает телеканал.

Посольство Катара в Вашингтоне сообщило, что расследование продолжается, его результаты обещают опубликовать в ближайшее время.

В мае сообщалось, что ряд стран заблокировали новости от Катара про хороший Иран и критику президента США Дональда Трампа. В Катаре заявили, что эти новости были опубликованы в результате хакерского взлома, и потому не являются истинными.