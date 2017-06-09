Ученые объяснили появление семи похожих на Землю планет

После того как в 40 световых годах от Земли, у звезды TRAPPIST-1 было обнаружено несколько планет, да еще и на теоретически подходящем для жизни расстоянии от светила, к системе приковано огромное внимание. В самом деле, здесь есть сразу семь планет, близких по размерами к нашей, а три из них – в "зоне обитаемости", передает Naked Science.

Образование этой интересной системы нидерландские астрономы связали с "линией льда", условной границей, преодолев которую, ледяные частицы вокруг звезды начинают таять.

Читайте также"Похожие на Землю" экзопланеты системы TRAPPIST-1 признали непригодными для жизни

В новой модели образование TRAPPIST-1 начинается с массовой миграции мелких обломков от внешних областей будущей системы. Состоящие по большей части изо льда, они сближаются с "линией таяния", где подтаивают, теряя часть массы. Продолжая двигаться, они покрываются частицами воды, стаявшей от предыдущих частиц. Это облегчает их слипание вплоть до формирования протопланеты, которая смещается ближе к звезде, на пути собирая еще больше вещества. На ее прежней орбите освобождается пространство для образования следующей планеты и остается достаточно воды для слипания следующих частиц.

Авторы предполагают, что по такой схеме могут развиваться и некоторые другие компактные системы. В ближайшее время они намерены проверить свою гипотезу на компьютерной модели.

Как сообщал УНИАН, астрономы нашли похожие на Землю планеты, которые вращаются вокруг звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея. Причем на всех семи планетах может быть жидкая вода, но на трех из них можно найти ее скорее, чем на других.