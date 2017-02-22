Ученые рассказали о системе, в которой обнаружили похожие на Землю планеты

Об этом стало известно на специальной пресс-конференции NASA, передает ТСН.

По словам ученых, ей минимум 500 млн лет и она медленно эволюционирует. Ученые отметили, что пока что отправлять корабль к этим экзопланетам не планируют, если такое и удастся, то космический корабль отправится к Проксима Центавра, которая размещена в Альфа Центавре. Это ближайшая к Земле планета, которая вращается вокруг звезды.

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В целом ученые заявили о подтверждении существования 3,4 тысячи планет вне пределов Солнечной системы. Их общее количество оценивается в 100-400 миллиардов.

Ранее ученые обнаружили у звезды TRAPPIST-1 семь планет размером с Землю, на трех из которых условия подходят для существования жизни, поскольку они, вероятно, имеют воду и густую атмосферу.