В соцсети Ukrainians за 5 дней зарегистрировались более ста тысяч человек

В течение 5 дней более 100 тысяч пользователей зарегистрировались в новой украинской социальной сети Ukrainians. Об этом сообщают разработчики на странице в Facebook.

Разработчики пообещали с 22 июня открыть возможность поиска и добавления друзей, а с 30 июня появится возможность делать публикации и делиться контентом.

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Регистрация в новой соцсети открыта с 3 июня.

Как сообщал УНИАН, сейчас новая соцсеть работает в режиме бета-теста, на полноценную реализацию проекта требуется 4 месяца.