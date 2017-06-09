В соцсети Ukrainians за 5 дней зарегистрировались более ста тысяч человек
16:00, 09 июня 2017Наука и IT
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Искать и добавлять друзей в соцсети можно будет с 22 июня.
Регистрация в соцсети открыта с 3 июня / Ukrainians
В течение 5 дней более 100 тысяч пользователей зарегистрировались в новой украинской социальной сети Ukrainians. Об этом сообщают разработчики на странице в Facebook.
Разработчики пообещали с 22 июня открыть возможность поиска и добавления друзей, а с 30 июня появится возможность делать публикации и делиться контентом.
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Регистрация в новой соцсети открыта с 3 июня.
Как сообщал УНИАН, сейчас новая соцсеть работает в режиме бета-теста, на полноценную реализацию проекта требуется 4 месяца.
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