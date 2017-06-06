В Украине создают новую соцсеть Ukrainians: зарегистрироваться можно и через запрещенную Вконтакте

После блокировки российских соцсетей указом президента в режиме бета-тестирования заработала соцсеть Ukrainians, которая позиционируется как украинская альтернатива. Регистрация на портале возможна через страницу в Facebook, электронную почту и запрещенную VKontakte с 3 июня.

Читайте такжеСМИ рассказали, как "Воля" продолжает работать в оккупированном КрымуОб открытии новой соцсети в рассказала одна из основательниц Александра Струмчинская. Также информация о проекте содержится на соответствующей странице в "Фейсбуке", которая, впрочем, отмечена как неофициальная.

Пока доступна лишь часть привычного функционала соцсетей. Учредители объясняют, что на полноценную реализацию проекта требуется 4 месяца.

"В течение указанного периода планируем постепенно презентовать для Вас части функционала украинской социально сети. Ожидайте следующий функционал "Друзья" и "Новости" после достижения 100 000 зарегистрированных пользователей", - говорится в сообщении.

Возможность регистрации через ВКонтакте, которая возмутила многих, авторы объясняют желанием упростить перенос основных персональных данных и процесс заполнения профиля, а в будущем - ускорить возможность поиска друзей. Доступна возможность регистрации через социальные сети ФБ и ВК, или же через подтверждение профиля по электронной почте.

Как сообщал УНИАН, 16 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о продлении на год санкций против России, согласно которому в Украине заблокирован доступ к российским социальным сетям ВКонтакте, Одноклассники, ресурсам Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта 1С.