Украина намерена провести в Антарктиде совместные исследования с Китаем, Малайзией и Турцией

Украина начнет сотрудничать в сфере антарктических исследований с Китаем и Малайзией, а также будет расширять сотрудничество с Турцией.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки, такая договоренность была достигнута во время 40-го Консультативного совещания по Договору об Антарктике, которое завершилось 1 июня в Пекине. Украина участвовала в мероприятии как одна из 29 консультативных сторон Договора об Антарктике.

«Во время двусторонних встреч с делегациями КНР и Малайзии мы договорились провести переговоры о сотрудничестве и по их результатам подписать меморандумы о научно-техническом сотрудничестве в области антарктических исследований. С Турцией такой меморандум уже подписан, поэтому с ее представителями мы обсуждали направления дальнейшего взаимодействия», - сообщил глава украинской делегации, директор Департамента научно-технического развития МОН Дмитрий Чеберкус.

По его словам, с Китаем для Украины важным является проведение совместных научных исследований, обмен учеными на станциях, сотрудничество в сфере логистики.

«Что касается Малайзии и Турции, которые не имеют собственных станций в Антарктиде, то они хотят участвовать в проведении исследований на украинской станции "Академик Вернадский". Наша задача - создать для этого соответствующие условия», - добавил Чеберкус.

Он отметил, что в прошлом году турецкие ученые уже участвовали в краткосрочных исследовательских проектах на базе станции. Они изучали биологию морей и процесс таяния ледников.

Украинская делегация также договорилась о проведении совместных мероприятий с коллегами из Франции, в частности, культурных, на базе Французского института.

Кроме того, для Украины большое значение имеет участие в межсессионной контактной группе по обсуждению будущих вызовов антарктической науки. Создать соответствующий орган предложила Австралия. Эта страна возглавит группу.

«Расположение украинской станции «Академик Вернадский» позволяет проводить уникальные наблюдения, поскольку именно в этом районе Антарктиды происходит наиболее быстрое таяние ледового покрова. По меньшей мере, по двум направлениям - морской биологии и мониторингу таяния ледового покрова континента - мы имеем прекрасные перспективы для расширения международного научного сотрудничества», - отметил Чеберкус.

По его словам, результаты исследований по первому направлению значимы для эффективного проектирования сети морских подохранных районов на западе Антарктического полуострова. Предварительную работу по определению таких районов в настоящее время проводят Аргентина и Чили, и в перспективе к ним сможет присоединиться Украина. Расширение сети подохранных районов вокруг станции «Академик Вернадский» поможет Украине закрепить свое присутствие в регионе и развивать разнопрофильную деятельность за пределами станции.

Не менее важны и непрерывные мониторинговые данные с «Академика Вернадского» по таянию ледового покрова. Станция расположена в зоне наиболее динамичного потепление атмосферы и сокращения морского льда. Эта информация уже сейчас дает возможность понимать, насколько быстрым и значительным будет влияние от сокращения антарктического льда на глобальное повышение уровня моря в течение XXI века и в отдаленной перспективе.

Ранее, во время визита украинской делегации в Австралию, стороны договорились о сотрудничестве в сфере антарктических исследований. Так, будет происходить обмен опытом проведения антарктических экспедиций и эффективного управлением антарктическими станциями. А украинские ученые будут участвовать в конкурсах научных проектов, финансируемых австралийской стороной.