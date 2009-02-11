Винский пустит экспериментальный поезд

Вскоре в Украине появится экспериментальный поезд с новым и современным интерьером.

Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи, соответствующая договоренность была достигнута с одним из поставщиков вчера, 10 февраля, в ходе выставки постельного белья и инвентаря для вагонов.

В сообщении отмечается, для «Укрзализныци» этот эксперимент будет бесплатным, поскольку министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ в ходе выставки договорился с производителем об оформлении целого поезда за счет самого же производителя. «Это наилучший вариант, когда все это будет выполнено, и люди смогут дать свою оценку. Общественное мнение будет для нас сигналом: довольны пассажиры или нет», - отметил И.ВИНСКИЙ.

Напомним, в ходе выставки 10 февраля министру транспорта и связи Иосифу ВИНСКОМУ, генеральному директору «Укрзализныци» Михаилу КОСТЮКУ и начальнику Юго-западной железной дороги Алексею КРИВОПИШИНУ были продемонстрированы лучшие образцы постельного белья, подушек, матрасов от 40 ведущих производителей-поставщиков Украины.