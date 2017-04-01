Twitter сменит изображение "яйца" на аватаре по умолчанию

Социальная сеть Twitter сменит изображение профиля по умолчанию. Об этом компания сообщила на своей странице, передает republic.

Теперь вместо разноцветных яиц на аватаре для новых учетных записей будет автоматически устанавливаться изображение человека.

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«Пришло время для чего-то нового – для того, что побуждает людей загружать свои собственные фотографии», – сообщают в компании.

Отмечается, что пользователи считали яйца «веселыми и милыми», поэтому не использовали вместо них собственные фотографии. Компания полагает, что новые «универсальные» и «серьезные» изображения будут мотивировать людей «раскрывать свою личность».

Изображение белого яйца на желтом фоне впервые появилось в твиттере в 2010 году. В 2014-м после ребрендинга фон стал фиолетовым.

Ранее УНИАН сообщал, что социальная сеть Twitter рассматривает возможность создания платной премиум-версии, ориентированной на специалистов в той или иной сфере, использующих сеть микроблогов в профессиональной деятельности.