Twitter планирует ввести для "профессиональных" пользователей платную подписку с широкими возможностями

Социальная сеть Twitter рассматривает возможность создания платной премиум-версии, ориентированной на специалистов в той или иной сфере, использующих сеть микроблогов в профессиональной деятельности.

Об этом заявили представители компании, передает Reuters.

Как и большинство других социальных сетей, Twitter с момента основания был сосредоточен на создании большой базы пользователей, которым предоставлялся бесплатный сервис, а заработок компании осуществлялся за счет рекламы.

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Сообщается также, что новая версия микро-блогов с абонентской платой будет включать более мощные инструменты для маркетологов, журналистов и других специалистов в различных сферах, которым необходимо оперативно получать информацию.