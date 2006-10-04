Назван самый безопасный компактвэн (фото)

Новое поколение компактных минивэнов Citroen C4 Picasso, которое было официально представлено на Парижском автосалоне несколько дней назад, признано самым безопасным в своем классе в Европе, сообщает Channel4.com. По результатам краш-теста, проведенного по методике EuroNCAP, автомобиль получил 35 балов из 37 возможных.

Эксперты, проводившие краш-тест, присвоили новому минивэну Citroen максимальную оценку в пять звезд. Кроме того, безопасность детей в C4 Picasso эксперты оценили тремя звездами, а безопасность пешеходов в случае наезда - двумя звездами.

Стоит отметить, что на сегодняшний день самыми безопасными минивэнами являются модели Ford Galaxy и S-max, которые получили по результатам краш-тестов 36 балов из 37.

Лента.ру