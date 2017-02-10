Завтра украинцы смогут увидеть лунное затмение и "зеленую" комету

Луна полностью погрузится в земную полутень на 1,02 своего диаметра. В условиях благоприятной погоды можно будет наблюдать небольшое потемнение верхнего края лунного диска, говорится в сообщении Московского планетария.

Полутеневое затмение Луны 11 февраля 2017 года начнется в 00:34 по Киеву, максимальное погружение в полутень Земли на 1,02 лунного диска произойдет в 02:44, завершится затмение в 04:53.

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Следующее затмение Луны состоится 7 августа 2017 года и оно будет частным, Луна незначительно погрузится в тень Земли своим южным краем на 0,25 лунного диаметра.

Также 11 февраля комета 45P подойдет очень близко к Земле. В этот день она приблизится к нашей планете на расстояние 12 миллионов киллометров. Для нее характерен яркий зеленый хвост, такой цвет ему придают испарения диуглеродного газа, который отсвечивает зеленым в космическом вакууме.