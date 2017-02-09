К Земле приближается "зеленая" комета

В этот день она приблизится к нашей планете на расстояние 12 миллионов киллометров, передает Seeker.

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45Р появляется в Солнечной системе каждые пять лет. Для нее характерен яркий зеленый хвост, такой цвет ему придают испарения диуглеродного газа, который отсвечивает зеленым в космическом вакууме.

За ней можно будет наблюдать с помощью мощного бинокля или телескопа. 45Р будет видна на протяжении нескольких минут на фоне созвездия Геркулеса.

Ранее космическая обсерватория SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) зафиксировала, как Солнце разрывает на части подлетевшую к нему комету.