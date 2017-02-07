Полторы тысячи акционеров Facebook хотят исключить Цукерберга из совета директоров

Ряд акционеров Facebook хотят исключить CEO компании Марка Цукерберга из совета директоров, сообщает издание Venturebeat.

Как отмечает издание, петицию подписало около 1,5 тыс. акционеров Facebook. По мнению акционеров независимый председатель сможет лучше осуществлять контроль над руководством компании, совершенствовать корпоративное управление и проводить политику, направленную на интересы акционеров.

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Как отмечает издание, петицию подписали около 1,5 тыс. акционеров Facebook.

Однако, возможность исключения Цукерберга является маловероятной, ведь он является одним из крупнейших акционеров и может заблокировать подобную инициативу, кроме того, за год правления Цекурберга компания по итогам прошлого года показала хорошие финансовые результаты и акции ее выросли.

Как сообщал УНИАН ранее, Facebook вместе с французскими СМИ запустили проект по борьбе с распространением ложных новостей накануне президентских выборов.