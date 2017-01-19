IPhone X: СМИ узнали о новом смартфоне Apple с "обернутым" вокруг корпуса экраном (фото)

О планах Apple рассказал аналитик компании Cowen and Company Тимоти Аркари, который сослался на источники среди поставщиков Apple. Модель iPhone X получит 5,8-дюймовый OLED-дисплей, который будет идти от края до края, пишет Сноб.

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«Обернутый» (wraparound) экран, как ожидается, будет «фиксированным и гибким».

Гарнитура, камера для селфи и видеосвязи FaceTime и сканер отпечатков пальцев Touch ID, по предположениям экспертов, будут встроены в OLED-экран нового смартфона.

Аркари допустил, что Apple также добавит в модель сканер радужной оболочки глаза и лазерный сенсор для поддержки управления жестами. Также смартфон будет поддерживать беспроводную зарядку.