Telegram запустил сервис для создания форматированных постов и ввел ряд других новшеств

Об этом говорится в блоге компании, передает TJournal.

Помимо традиционного жирного и курсивного шрифтов, в редакторе можно будет увеличивать или уменьшать размер текста, вставлять изображения, ссылки на видео и другой встраиваемый контент. Все созданные внутри редакторского сервиса посты будут автоматически доступны для новой же функции «мгновенного просмотра».

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Эта функция позволит просматривать статьи и с внешних сайтов напрямую в мессенджере. Она уже работает для статей из блогохостинга Medium, издания TechCrunch и нескольких других платформ.

Получив ссылку на материалы этих сайтов рядом с превью появится кнопка Instant View, нажав на которую материал можно будет просмотреть прямо в мессенджере, в оригинальном форматировании.

Как говорится в сообщении, позже список сайтов, которым будет доступна эта функция, расширится, а затем доступной для просмотра в месседжере станет любая страница в интернете, пока Telegram, таким образом, не «поглотит весь Интернет» — иронизируют в компании.

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Ещё одной новой функцией в Telegram стал встроенный календарь, благодаря которому можно перейти к нужной дате в чате.

Также в компании сообщили, что значительно доработали версию мессенджера для Android. Обновления включают в себя увеличение скорости работы камеры, обновлённый интерфейс, расширенные настройки безопасности и ряд других функций.