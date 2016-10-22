Amnesty International составила рейтинг наиболее защищенных мессенджеров

В него вошли 11 компаний, которым принадлежат 16 наиболее популярных сервисов обмена сообщениями, передает AIN.UA.

Первое место в рейтинге заняла Facebook, которой принадлежат два наиболее популярных в мире мессенджера: Facebook Messenger и WhatsApp с общей аудиторией более 2 млрд человек. Facebook получил 73 балла из 100. В Amnesty отметили, что WhatsApp - единственный сервис обмена сообщениями, который явно предупреждает пользователей, что в определенном чате не действует end-to-end шифрование. С другой стороны, в Facebook Messenger, который лишь недавно запустил сквозное шифрование для всех пользователей, оно по умолчанию выключено.

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Следом за компанией Цукерберга идет Apple с iMessage и FaceTime, и Telegram, которые набрали по 67 баллов. В Amnesty выделили позицию компании из Купертино, которая публично выступила против «бэкдоров в шифровании» для правительства, и публикацию данных о запросах правоохранителей. Но правозащитники отметили, что корпорации стоит предупреждать пользователей в приложениях о незащищенной переписке. Telegram правозащитники упрекнули в том, что несмотря на акцент на приватности, в мессенджере Павла Дурова end-to-end шифрование не включено по умолчанию.

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Далее в рейтинге следует Google с Allo, Duo и Hangouts. Поисковый гигант получил 53 балла. Line и Viber набрали по 47 баллов. Kakao и Microsoft со Skype - по 40 баллов. Еще менее защищенными являются Snapchat и Blackberry Messenger - 26 и 20 баллов соответственно. Замыкает рейтинг китайская корпорация Tencent, которая контролирует WeChat и QQ с общей аудиторией около 1,5 млрд человек. Она получила 0 баллов, потому что не соответствовала ни одному из критериев и была единственной компанией, которая публично не высказалась против бэкдоров для правительства.

Главным критерием при составлении рейтинга было наличие в мессенджера шифрования — «способа сделать ваши фото, видео и чаты недоступными ни для кого, кроме вас и ваших корреспондентов». Из 16 мессенджеров сквозное шифрование по умолчанию активировано только в шести: WhatsApp, iMessage, FaceTime, Duo, Line и Viber. В Telegram и Facebook Messenger end-to-end шифрование есть, но не работает по умолчанию.