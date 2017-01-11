Обнародован список самых мощных смартфонов 2016 года
Разработчики синтетического теста для смартфонов AnTuTu опубликовали топ самых мощных телефонов 2016 года.
Об этом сообщает "112", ссылаясь на данные исследования.
Так, первое место в рейтинге занимает iPhone 7 Plus с результатом 181 тысяча баллов. Следом за ним идет обычная версия iPhone 7 (172 тысячи баллов), которая отличается только меньшим объемом оперативной памяти. Тройку наиболее производительных устройств замыкает китайский OnePlus 3T с результатом в 163 тысячи баллов.
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В список 10 лучших смартфонов также попали LeEco Le Pro3, Moto Z, OnePlus3, Xiaomi Mi 5s и Mi 5s Plus, Asus Zenfone 3, а также ZTE AXON 7.
Отметим, что AnTuTu оценивает такие параметры, как мощность процессора, скорость оперативной памяти, графической системы и скорость работы накопителя. Программа является одним из самых популярных тестов производительности мобильных устройств.