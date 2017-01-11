Обнародован список самых мощных смартфонов 2016 года

Об этом сообщает "112", ссылаясь на данные исследования.

Так, первое место в рейтинге занимает iPhone 7 Plus с результатом 181 тысяча баллов. Следом за ним идет обычная версия iPhone 7 (172 тысячи баллов), которая отличается только меньшим объемом оперативной памяти. Тройку наиболее производительных устройств замыкает китайский OnePlus 3T с результатом в 163 тысячи баллов.

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В список 10 лучших смартфонов также попали LeEco Le Pro3, Moto Z, OnePlus3, Xiaomi Mi 5s и Mi 5s Plus, Asus Zenfone 3, а также ZTE AXON 7.

Отметим, что AnTuTu оценивает такие параметры, как мощность процессора, скорость оперативной памяти, графической системы и скорость работы накопителя. Программа является одним из самых популярных тестов производительности мобильных устройств.