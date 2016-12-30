Обнаружена новая уязвимость iPhone, которая вызывает его зависание

От него не защищены даже устройства, которые работают под управлением бета-версий iOS 10.2.1. Также сообщение может вызвать зависание на всех устройствах с более старой версией ПО.

Об этом пишет AppleInsider.

В мае 2015 года стало известно о достаточно странном текстовом сообщении, которое вызывало перезагрузку устройства и делало невозможным использование приложения Сообщения. С этой проблемой разобрались. В ноябре владельцам iPhone стали приходить ссылки на видео, которое вызывало зависание iPhone. Пользователям помогала перезагрузка.

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Новая напасть – это достаточно объемный файл, который представляет из себя визитную карточку контакта. Получив такой файл и попытавшись его открыть, вы столкнетесь с зависанием приложения Сообщения. Вы сможете деактивировать его, открыв список недавно запущенных приложений, но стоит вам открыть его снова, и проблема повторится. Перезагрузка не поможет.