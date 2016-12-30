Обнаружена новая уязвимость iPhone, которая вызывает его зависание

17:01, 30 декабря 2016
Наука и IT
2005 0

Среди них уже начало гулять сообщение, которое вызывает зависание стандартного приложения для обмена сообщениями. 

iPhone / REUTERS

От него не защищены даже устройства, которые работают под управлением бета-версий iOS 10.2.1. Также сообщение может вызвать зависание на всех устройствах с более старой версией ПО.

Об этом пишет AppleInsider.

В мае 2015 года стало известно о достаточно странном текстовом сообщении, которое вызывало перезагрузку устройства и делало невозможным использование приложения Сообщения. С этой проблемой разобрались. В ноябре владельцам iPhone стали приходить ссылки на видео, которое вызывало зависание iPhone. Пользователям помогала перезагрузка.

Читайте такжеОбнародовали список худших гаджетов 2016 года (фото)

Новая напасть – это достаточно объемный файл, который представляет из себя визитную карточку контакта. Получив такой файл и попытавшись его открыть, вы столкнетесь с зависанием приложения Сообщения. Вы сможете деактивировать его, открыв список недавно запущенных приложений, но стоит вам открыть его снова, и проблема повторится. Перезагрузка не поможет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #iPhone#зависание