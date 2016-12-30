Обнаружена новая уязвимость iPhone, которая вызывает его зависание
Среди них уже начало гулять сообщение, которое вызывает зависание стандартного приложения для обмена сообщениями.
От него не защищены даже устройства, которые работают под управлением бета-версий iOS 10.2.1. Также сообщение может вызвать зависание на всех устройствах с более старой версией ПО.
Об этом пишет AppleInsider.
В мае 2015 года стало известно о достаточно странном текстовом сообщении, которое вызывало перезагрузку устройства и делало невозможным использование приложения Сообщения. С этой проблемой разобрались. В ноябре владельцам iPhone стали приходить ссылки на видео, которое вызывало зависание iPhone. Пользователям помогала перезагрузка.
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Новая напасть – это достаточно объемный файл, который представляет из себя визитную карточку контакта. Получив такой файл и попытавшись его открыть, вы столкнетесь с зависанием приложения Сообщения. Вы сможете деактивировать его, открыв список недавно запущенных приложений, но стоит вам открыть его снова, и проблема повторится. Перезагрузка не поможет.