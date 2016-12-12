Google установит на Кубе серверы для быстрого доступа к YouTube и Gmail

Об этом AP рассказал источник, знакомый с деталями соглашения между властями Кубы и американской корпорацией, передает republic.ru.

Как отмечает AP, с установкой серверов на острове загрузка ресурсов Google ускорится в десять раз.

Скорость интернет-соединения на Кубе – одна из самых медленных в мире, кроме того, США не имеют прямого канала передачи данных на остров. Из-за этого доступ к таким ресурсам, как YouTube на Кубе практически невозможен.

Читайте такжеПосле 55 лет перерыва возобновились пассажирские авиарейсы между США и Кубой

Ранее сообщалось, что Google предоставит Кубе возможность пользоваться сервисом Google Global Cache (GGC). Но было неясно, установит ли компания оборудование GGC на самом острове или просто на более близком расстоянии, чем существующие сейчас серверы.

GGC предполагает хранение данных в локальном кэше узла, если запрашиваемого содержимого там не окажется, сервис сделает запрос к серверу Google, а затем будет хранить контент для следующего запроса.

Это сокращает для пользователя время ожидания, но исключает большие расстояния. C Кубы же сигнал до ближайшего сервера Google идет через Венесуэлу, уточняет AP.

Ожидается, что официально о соглашении Google и власти Кубы объявят позднее 12 декабря.