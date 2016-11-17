Под замороженной поверхностью Плутона может быть океан

Об этом свидетельствуют результаты исследований, которые были опубликованы в среду, 16 ноября, в журнале Nature, передает Deutsche Welle.

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Океан Плутона, который скорее всего состоит из слякотной воды, скрыт на уровне 150-200 километров под "сердцевидным" регионом ледяной поверхности карликовой планеты и имеет глубину до 100 километров. Об этом агентству Reuters рассказал планетолог Фрэнсис Ниммо из Калифорнийского университета в Санта-Крузе.

Открытие было сделано благодаря информации, полученной от космического зонда НАСА New Horizons, который в июле 2015 года осуществил пролет между Плутоном и его спутником Хароном. Сейчас космический аппарат находится на расстоянии 587 миллионов километров от Плутона.

Ранее УНИАН сообщал, что геологи из Университета Брауна и Планетологического института (Аризона) обнаружили новые свидетельства существования жидкого подледного океана на современном Плутоне.