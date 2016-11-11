"Победа Трампа на совести Facebooka?": Цукерберга обвинили во влиянии на выборы США из-за фейковых новостей

Об этом сообщает Русская служба BBC.

"Мысль о том, что фейковые новости на "Фейсбуке" каким-то образом повлияли на исход выборов, довольно безумна", - сказал Цукерберг, выступая на конференции в Калифорнии.

"Если вы в это верите, то полагаю, вы не сумели усвоить то, что сторонники Трампа пытались донести в ходе избирательной кампании", - добавил бизнесмен.

В либеральных кругах в США набирает популярность теория о том, что именно соцсети дали возможность Дональду Трампу донести свои идеи до широкого круга избирателей. Без социальных сетей такой возможности он был бы лишен, говорят критики.

Некоторые данные показывают, что вымышленные новости распространялись по соцсетям значительно быстрее и шире, чем их последующие разоблачения.

Среди подписчиков "Фейсбука" - 156 млн американцев, и если верить результатам недавнего исследования, две трети из них узнают все новости именно на этом сайте.

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Алгоритм новостной ленты "Фейсбука" по умолчанию настроен таким образом, чтобы чаще показывать пользователю ту информацию, которая ему предположительно более интересна. В результате, как полагают некоторые, формируется своего рода "информационный пузырь", который закрепляет у пользователя определенную точку зрения и убежденность в собственной правоте, отсекая его от публикаций, выражающих альтернативные мнения.

В мае этого года американские консервативные издания уличили соцсеть в пристрастности при отборе новостей и анти-Трамповской позиции, выражавшейся в том, что модераторы при формировании потока трендовых историй якобы отдавали предпочтение новостям с либеральных сайтов.

Администрация "Фейсбука" отвергла эти обвинения, однако позже распустила свою команду по отбору новостей, сделав ставку на математический алгоритм.

В результате во многие ленты попал ряд новостей, которые на проверку оказались абсолютно недостоверными.

Цукерберг, впрочем, говорит, что это никак не могло повлиять на выборы.

Тем не менее он признал, что для создания сбалансированных новостных лент администрации соцсети еще придется потрудиться.

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Ранее Цукерберг негативно отзывался о Трампе, но на нынешней конференции высказался о его избрании в оптимистическом ключе, в сказав, что его планы по улучшению качества медицинской помощи и укреплению связей между людьми вовсе не требуют поддержки со стороны правительства.