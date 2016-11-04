Германия начала расследование против Цукерберга и топ-менеджмента Facebook
Власти Германии возбудили уголовное дело против основателя Facebook Марка Цукерберга, а также топ-менеджеров компании по подозрению в разжигании межнациональной розни.
Об этом сообщает Spiegel Online.
Сообщается, что помимо Цукерберга в списке подозреваемых находятся исполнительный директор Facebook Шерил Сэндберг, лоббист интересов компании в Европе Ричард Аллен и его коллега в Берлине Ева-Мария Киршзипер.
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Расследование началось после того, как адвокат из города Вюрцбурга подал иск на компанию, обвиняя ее руководство в бездействии в отношении распространения в социальной сети призывов к убийству, угроз применения насилия, отрицания холокоста и других правонарушений.
Автор судебного заявления подчеркивает, что компания чаще всего бездействует при заявлениях о радикальной информации, размещенной в социальной сети, или отвечает стандартными формулировками о том, что опасный контент якобы не вызывает подозрений.