Airbus намерен до 2020 года наладить производство первых летающих такси

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на Funscience.today.

"Беспилотный летательный аппарат сможет доставлять грузы или одного пассажира за раз, а функция вертикального взлета и посадки позволит ему садиться практически где угодно", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПлач по изобретателю

Воздушное судно оснащено специальными посадочными шасси, как у вертолета, и двумя комплектами поворотных крыльев. Каждый комплект оборудован четырьмя электродвигателями.

В салоне летающей машины будет установлено только одно сиденье для пассажира.

"Наше судно не требует взлетно-посадочной полосы. Беспилотная машина автоматически распознает препятствия и другие летательные аппараты на своем пути", - сообщил Родин Лясофф, исполнительный директор подразделения по разработке летающего транспорта.

Airbus планирует провести испытания полномасштабного прототипа до конца 2017 года, а первый продукт выпустить уже к 2020 году.

В Airbus также подчеркивают, что летающие такси будут двигаться по предсказуемой и управляемой траектории.

В случае, если такси попадет в воздушно-транспортное происшествие, то активируется баллистический парашют для посадки.