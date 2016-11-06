Airbus намерен до 2020 года наладить производство первых летающих такси
Французская аэрокосмическая компания представила первые изображения летающих такси в рамках проекта Vahana.
Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на Funscience.today.
"Беспилотный летательный аппарат сможет доставлять грузы или одного пассажира за раз, а функция вертикального взлета и посадки позволит ему садиться практически где угодно", - говорится в сообщении.
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Воздушное судно оснащено специальными посадочными шасси, как у вертолета, и двумя комплектами поворотных крыльев. Каждый комплект оборудован четырьмя электродвигателями.
В салоне летающей машины будет установлено только одно сиденье для пассажира.
"Наше судно не требует взлетно-посадочной полосы. Беспилотная машина автоматически распознает препятствия и другие летательные аппараты на своем пути", - сообщил Родин Лясофф, исполнительный директор подразделения по разработке летающего транспорта.
Airbus планирует провести испытания полномасштабного прототипа до конца 2017 года, а первый продукт выпустить уже к 2020 году.
В Airbus также подчеркивают, что летающие такси будут двигаться по предсказуемой и управляемой траектории.
В случае, если такси попадет в воздушно-транспортное происшествие, то активируется баллистический парашют для посадки.