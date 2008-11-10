Журнал Time опубликовал список лучших изобретений 2008 года

Авторитетный журнал Time опубликовал список из 50 лучших изобретений 2008 года.

На первом месте находится услуга, предоставляемая компанией 23andMe. Всего за 399 долларов по образцу слюны клиент может выяснить более 90 особенностей своей генетической наследственности. Среди этих особенностей встречаются относительно безобидные (например, предрасположенность к облысению), так и очень серьезные (вероятность потери зрения).

В список попали ряд "технических новинок". Лунный зонд NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, старт которого намечен на февраль 2009 года, оказался на третьем месте. Большой адронный коллайдер немного "проиграл" лунному зонду и оказался на пятом месте. На десятом месте оказался самый быстрый суперкомпьютер Roadrunner, первым преодолевший барьер в квадриллион операций в секунду.

Журнал Time ежегодно публикует подобные списки. В прошлом году изобретением года был назван iPhone.

Лента.ру