Китай запустил самую мощную ракету-носитель собственного производства (фоторепортаж)

Об єтом сообщает издание South China Morning Post.

Запуск был осуществлен с базы на юге острова Хайнань.

Ракета «Long March CZ-5» стартовала с космодрома базы Венчан в 8:43 вечера в четверг.

Это означает, что Китай наконец разработал ракету равную по мощности тем, что в настоящее время используются в космической программе США, пишет издание.

CZ-5 принадлежит к новому поколению ракет, которые будут привлекаться к будущим космическим проектам Китая.

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Ракета будет использоваться во время разведывательных программ исследования месячной и марсианской поверхности и в рамках миссии на Красную планету, что, скорее всего, будет запущена уже через четыре года.