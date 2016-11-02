Оружие нового поколения: биологи учатся убивать страхом (видео)

Об этом сообщает ТСН.

"У москитов, которые переносят инфекции, есть природные враги - хищники. Всего один их запах вызывает у насекомых стресс. Химические пестициды в большом количестве вредные. В этой лаборатории добавляют небольшую дозу (пестицида) с сентизированным феромоном", - говорит лаборант Лин Оп де Бек.

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Новое вещество, по словам исследователей, пугает москитов до смерти. Даже те, кому удалось сбежать из зоны поражения, долго не проживут. Их имунная система будет подорвана.