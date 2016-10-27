Apple представила новый MacBook Pro (фото, видео)

На последней в этом году презентации Apple представила новый MacBook Pro. Об этом пишет "Медуза".

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Компьютер будет представлен в двух размерах: с диагональю экрана в 13 и 15 дюймов, а также в двух вариантах цвета — светло- и темно-сером. Толщина 13-дюймового MacBook Pro будет 14,9 миллиметра, то есть на 3,1 миллиметра тоньше предыдущей модели.

MacBook Pro's crazy Touch Bar puts emoji right in your keyboard https://t.co/esQcsAEZKI#appleeventpic.twitter.com/XLhwriUFhg — Mashable (@mashable) October 27, 2016

Новый ноутбук отличается двумя особенностями: сенсорным экраном на клавиатуре и возможностью идентификации по отпечатку пальца Touch ID.

На тачскрин на клавиатуре, которым заменили верхний ряд клавиш, будут выводиться кнопки управления системой или отдельными приложениями. Также на него могут выводиться эмодзи.

"Many of you know Thunderbolt 3 uses the USB-C charger. Each one can be a charger." (live blog) https://t.co/0lT6zDMRhl#AppleEventpic.twitter.com/ONHa5PeMmO — CNET (@CNET) October 27, 2016

Кроме того, в MacBook Pro появилась система идентификации по отпечатку пальца Touch ID.