Apple представила новый MacBook Pro (фото, видео)
Главной особенностью стал сенсорный экран на клавиатуре вместо стандартного верхнего ряда клавиш.
На последней в этом году презентации Apple представила новый MacBook Pro. Об этом пишет "Медуза".
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Компьютер будет представлен в двух размерах: с диагональю экрана в 13 и 15 дюймов, а также в двух вариантах цвета — светло- и темно-сером. Толщина 13-дюймового MacBook Pro будет 14,9 миллиметра, то есть на 3,1 миллиметра тоньше предыдущей модели.
MacBook Pro's crazy Touch Bar puts emoji right in your keyboard https://t.co/esQcsAEZKI#appleeventpic.twitter.com/XLhwriUFhg— Mashable (@mashable) October 27, 2016
Новый ноутбук отличается двумя особенностями: сенсорным экраном на клавиатуре и возможностью идентификации по отпечатку пальца Touch ID.
На тачскрин на клавиатуре, которым заменили верхний ряд клавиш, будут выводиться кнопки управления системой или отдельными приложениями. Также на него могут выводиться эмодзи.
Apple finally redesigned the MacBook Pros https://t.co/y89euiMjDi#AppleEvent— Mashable (@mashable) October 27, 2016
"Many of you know Thunderbolt 3 uses the USB-C charger. Each one can be a charger." (live blog) https://t.co/0lT6zDMRhl#AppleEventpic.twitter.com/ONHa5PeMmO— CNET (@CNET) October 27, 2016
Кроме того, в MacBook Pro появилась система идентификации по отпечатку пальца Touch ID.