Apple представила новый MacBook Pro (фото, видео)

21:01, 27 октября 2016
Наука и IT
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Главной особенностью стал сенсорный экран на клавиатуре вместо стандартного верхнего ряда клавиш.

Apple

На последней в этом году презентации Apple представила новый MacBook Pro. Об этом пишет "Медуза".

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Компьютер будет представлен в двух размерах: с диагональю экрана в 13 и 15 дюймов, а также в двух вариантах цвета — светло- и темно-сером. Толщина 13-дюймового MacBook Pro будет 14,9 миллиметра, то есть на 3,1 миллиметра тоньше предыдущей модели.

Новый ноутбук отличается двумя особенностями: сенсорным экраном на клавиатуре и возможностью идентификации по отпечатку пальца Touch ID.

На тачскрин на клавиатуре, которым заменили верхний ряд клавиш, будут выводиться кнопки управления системой или отдельными приложениями. Также на него могут выводиться эмодзи.

Кроме того, в MacBook Pro появилась система идентификации по отпечатку пальца Touch ID.

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